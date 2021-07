20 band da tutta Europa, torna il Punk Rock Raduno con i Ramones nello spazio (Di giovedì 8 luglio 2021) Second Worst Raduno venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio spazio giovani Edoné a Bergamo. Il festival dedicato alla musica Punk Rock e alla cultura do it yourself lancia nello spazio il primo disco dei Ramones. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 luglio 2021) Second Worstvenerdì 16, sabato 17 e domenica 18 lugliogiovani Edoné a Bergamo. Il festival dedicato alla musicae alla cultura do it yourself lanciail primo disco dei

Advertising

webecodibergamo : 20 band da tutta Europa, torna il Punk Rock Raduno con i Ramones nello spazio - Marghe58277301 : @Alessan13775500 Buongiorno Alessandra, ti ringrazio del pensiero e del regalo. Grazie del brano, certamente lo con… - gol_Madridismo : Tutta la band L'intero stadio e tutti Balla come il papu - philosopharry_ : ma non c'è band che tenga FORZA AZZURRI TUTTA LA VITA - sheiskitty_ : RT @M1T4M_: zayn malik è stato trattato malissimo durante gli anni dei one direction, soprattutto dagli stessi ''fan'' della band che l'han… -