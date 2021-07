Wimbledon, Berrettini nella storia: primo italiano in semifinale dopo 61 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini scrive la storia del tennis italiano: è il primo azzurro ad entrare alle semifinali di Wimbledon dopo 61 anni, quando ci riuscì Pietrangeli. Berretto ha sconfitto in quattro set ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoscrive ladel tennis: è ilazzurro ad entrare alle semifinali di61, quando ci riuscì Pietrangeli. Berretto ha sconfitto in quattro set ...

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - FBiasin : Esulta, ma la palla ha toccato il nastro. Fa niente, ribatte. E vince. #Berrettini in semifinale a #Wimbledon! L… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: #Berrettini va in semifinale di #Wimbledon #ANSA - percayaNgl : RT @AFP: #BREAKING Italy's Matteo Berrettini into first #Wimbledon semi-final #AFPsports -