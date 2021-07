Wimbledon 2021: Denis Shapovalov vince la maratona contro Karen Khachanov e conquista la semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Denis Shapovalov vince una vera e propria maratona sportiva durata quasi tre ore e mezza nei quarti di finale di Wimbledon contro il russo Karen Khachanov. Il canadese ha trionfato con il punteggio di 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4. Una sfida estremamente spettacolare che ha regalato fortissime emozioni. Il numero 12 del mondo in semifinale troverà il vincente della sfida tra il grande favorito Novak Djokovic. Primo set che inizia sui binari dell’equilibrio con entrambi i giocatori molto attenti e ordinati al servizio. Il primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)una vera e propriasportiva durata quasi tre ore e mezza nei quarti di finale diil russo. Il canadese ha trionfato con il punteggio di 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4. Una sfida estremamente spettacolare che ha regalato fortissime emozioni. Il numero 12 del mondo introverà ilnte della sfida tra il grande favorito Novak Djokovic. Primo set che inizia sui binari dell’equilibrio con entrambi i giocatori molto attenti e ordinati al servizio. Il primo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - ilveggente_it : ??#TENNIS #Federer Vs #Hurkacz è un match valido per i quarti di finale di #Wimbledon. Ecco tutte le notizie, anali… - ilveggente_it : ??#TENNIS #Berrettini Vs #AugerAliassime è un match valido per i quarti di finale di #Wimbledon. Ecco tutte le noti… -