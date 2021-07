Torna il gran caldo, ma al Nord temporali violenti e grandine (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Nei prossimi giorni raggiungeremo il picco di questa seconda ondata di caldo africano. Le giornate più bollenti risulteranno quelle di oggi e domani ma non mancheranno forti temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per quanto riguarda le temperature i valori massimi al Nord raggiungeranno 36-37 C su Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia (rispettivamente con Mantova, Rovigo, Bologna e Forlì), fino a 38 C al Centro (come nelle Marche e nelle zone interne della Toscana, 35 C invece a Roma) e punte di 41-42 C al Sud (come a Foggia, Taranto, Matera, Siracusa e Catania). Tutto questo caldo non farà altro che dare energia ai temporali ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Nei prossimi giorni raggiungeremo il picco di questa seconda ondata diafricano. Le giornate più bollenti risulteranno quelle di oggi e domani ma non mancheranno forti temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per quanto riguarda le temperature i valori massimi al Nord raggiungeranno 36-37 C su Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia (rispettivamente con Mantova, Rovigo, Bologna e Forlì), fino a 38 C al Centro (come nelle Marche e nelle zone interne della Toscana, 35 C invece a Roma) e punte di 41-42 C al Sud (come a Foggia, Taranto, Matera, Siracusa e Catania). Tutto questonon farà altro che dare energia ai temporali ...

