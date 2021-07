Temptation Island 2021: chi è Manuela? Cognome, età, lavoro, Stefano, Luciano, Instagram (Di mercoledì 7 luglio 2021) La coppia di Temptation Island 2021 formata da Manuela e Stefano, ha attirato l’attenzione del pubblico di canale 5, specialmente nella seconda puntata: scopriamo tutto quello che sappiamo sulla giovane fidanzata, più volte tradita dal compagno e che adesso si sta avvicinando al tentatore Luciano. Leggi anche: Temptation Island 2021: chi è il tentatore Luciano? Cognome, Pechino... Leggi su donnapop (Di mercoledì 7 luglio 2021) La coppia diformata da, ha attirato l’attenzione del pubblico di canale 5, specialmente nella seconda puntata: scopriamo tutto quello che sappiamo sulla giovane fidanzata, più volte tradita dal compagno e che adesso si sta avvicinando al tentatore. Leggi anche:: chi è il tentatore, Pechino...

Advertising

antonellaa262 : Temptation Island, anticipazioni terza puntata. Ste e Claudia sono sempre più in crisi: il ragazzo potrebbe essere… - metvnimia : la gente che cerca di fare hype con il primo argomento che trova è più imbarazzante di temptation island - eleonora1684 : oh a me Temptation Island non piace e non me lo guardo, non passo la giornata a commentarlo schifata. Vi rendete co… - ReTwitStorm_ita : “#Doveva #Piangere”. #Tommaso e #Valentina, lui #Spiazza #Tutti. Cosa è #Successo dopo l’uscita da Temptation Islan… - TCDSTV : #MOMENTOTRASH Quali coppie delle serie tv vi piacerebbe vedere a Temptation Island? -