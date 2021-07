Simone Inzaghi “Entusiasmo e motivazioni | Inter sfida stimolante”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simone Inzaghi

Era un 7 luglio anche quello di due anni fa, quando Antonio Conte si presentò come nuovo allenatore nerazzurro parlando di 'una delle sfide più difficili della carriera'. Oggi tocca araccogliere un'eredità pesantissima. Come 24 mesi fa, ad assistere alla conferenza (finalmente in presenza, anche se allora era in sede e oggi al Meazza) che apre una stagione ...'Abbiamo il piacere di presentare il nostro nuovo allenatore,. E' motivo di grande orgoglio, perchè significa che il progetto Inter continua. E' un giovane allenatore ma già con grande esperienza, è il profilo adatto per i valori di questo club, ...Conferenza stampa di presentazione all'Inter per l'allenatore Simone Inzaghi, che ha di fatto escluso virtualmente dal mercato Stefano Sensi: "Ho stima in lui e lo sa, è intelligente, ho parlato con ...Simone Inzaghi si presenta come nuovo allenatore dell'Inter. "Da parte mia c'è grandissimo entusiasmo per questa nuova avventura" ...