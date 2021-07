Roma, Villar si congratula con l'Italia: "Complimenti ragazzi!" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma - Tutti pazzi per l'Italia. Gli Azzurri ieri sera hanno battuto la Spagna ai rigori accedendo così alla finale di domenica prossima tra la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Anche lo spagnolo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021)- Tutti pazzi per l'. Gli Azzurri ieri sera hanno battuto la Spagna ai rigori accedendo così alla finale di domenica prossima tra la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Anche lo spagnolo ...

Roma, Villar si congratula con l'Italia: "Complimenti ragazzi!" ROMA - Tutti pazzi per l'Italia. Gli Azzurri ieri sera hanno battuto la Spagna ai rigori accedendo ... Anche lo spagnolo Gonzalo Villar ha voluto fare i complimenti all' Italia per la vittoria contro ...

Spagna, ex ct Clemente: 'Italia senza Spinazzola? Mancini perde molto' Sorpreso dal passaggio di Mourinho alla Roma? Si, molto, non me l'aspettavo. Mourinho è un uomo ... Ultima: Villar può consacrarsi con Mou? Se Gonzalo avrà una buona condizione, sicuramente il ...

