PrintNightmare | Microsoft rilascia le patch | Punto Informatico

PrintNightmare: Microsoft rilascia le patch

Microsoft ha rilasciato la patch per la vulnerabilità PrintNightmare del servizio Windows Print Spooler, ma la soluzione è incompleta.

