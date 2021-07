Paura a Latina, ragazza in stato confusionale sui binari: circolazione ferroviaria bloccata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Latina- Attimi di Paura ed agitazione questa mattina quando i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno soccorso una ragazza che vagava sui binari in evidente stato confusionale. ragazza in stato confusionale sui binari Su richiesta della centrale operativa i Carabinieri sono giunti presso lo scalo ferroviario e dopo attente ed accurate ricerche sono riusciti a rintracciare all’altezza del tratta ferroviaria di Ponte Nuovo, una 22enne romana in evidente stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021)- Attimi died agitazione questa mattina quando i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno soccorso unache vagava suiin evidenteinsuiSu richiesta della centrale operativa i Carabinieri sono giunti presso lo scalo ferroviario e dopo attente ed accurate ricerche sono riusciti a rintracciare all’altezza del trattadi Ponte Nuovo, una 22enne romana in evidente...

