Nothing Ear (1): annunciate caratteristiche e prezzo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nothing ha da poco rilasciato ulteriori informazioni riguardo alle nuove cuffie ear (1) in uscita nei prossimi mesi Nothing, brand giovanissimo, nato da Carl Pei, ex fondatore di OnePlus sta per far uscire le sue cuffie in ear TWS, chiamate Ear (1). Oltre ad aver pubblicato la prima immagine teaser sul profilo instagram ufficiale, l’azienda ha annunciato l’uscita del prodotto intorno a fine luglio 2021. In più è stato anche detto che le Ear (1) avranno alcune features molto interessanti, come la cancellazione del rumore attiva (ANC). Questi nuovi auricolari True Wireless verranno introdotti il prossimo 27 luglio 2021, durante l’evento di lancio ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha da poco rilasciato ulteriori informazioni riguardo alle nuove cuffie ear (1) in uscita nei prossimi mesi, brand giovanissimo, nato da Carl Pei, ex fondatore di OnePlus sta per far uscire le sue cuffie in ear TWS, chiamate Ear (1). Oltre ad aver pubblicato la prima immagine teaser sul profilo instagram ufficiale, l’azienda ha annunciato l’uscita del prodotto intorno a fine luglio 2021. In più è stato anche detto che le Ear (1) avranno alcune features molto interessanti, come la cancellazione del rumore attiva (ANC). Questi nuovi auricolari True Wireless verranno introdotti il prossimo 27 luglio 2021, durante l’evento di lancio ...

