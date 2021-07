“Noi stuprate in caso fotocopia di Grillo jr”, ma la stessa Procura vuole archiviare (Di mercoledì 7 luglio 2021) Due ragazze che denunciano per stupro di gruppo quattro giovani appena conosciuti in discoteca, la Costa Smeralda, il passaggio in macchina, il racconto delle violenze sessuali ai pm di Tempio Pausania. Sembra la storia-fotocopia dell’inchiesta per violenza sessuale che vede tra gli indagati Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S, e tre suoi amici. stessa Procura, stessi racconti, stessi verbali, stesso periodo (luglio 2019), la presenza di un video e di chat. Ma qui l’esito è diametralmente opposto. Se per Grillo junior e i suoi amici la Procura sarda, dopo quasi due anni di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Due ragazze che denunciano per stupro di gruppo quattro giovani appena conosciuti in discoteca, la Costa Smeralda, il passaggio in macchina, il racconto delle violenze sessuali ai pm di Tempio Pausania. Sembra la storia-dell’inchiesta per violenza sessuale che vede tra gli indagati Ciro, il figlio del garante del M5S, e tre suoi amici., stessi racconti, stessi verbali, stesso periodo (luglio 2019), la presenza di un video e di chat. Ma qui l’esito è diametralmente opposto. Se perjunior e i suoi amici lasarda, dopo quasi due anni di ...

