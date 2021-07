Milly Carlucci rivela su Raffaella Carrà: “Stava già male, non voleva farlo sapere a nessuno” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La conduttrice di Ballando con le Stelle ha speso belle parole per la collega Raffaella Carrà e ha fatto qualche rivelazione sulla sua malattia Oggi pomeriggio, mercoledì 7 luglio 2021, si è tenuto presso la sede della Rai a Roma, il corteo funebre per Raffaella Carrà, deceduta all’età di 78 anni a causa di una malattia. Tanti i volti noti dello spettacolo italiano, tra cui anche Milly Carlucci che ha rilasciato delle dichiarazioni al TG1 sulla collega scomparsa. La presentatrice ha raccontato di aver contattato telefonicamente Raffaella lo scorso ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) La conduttrice di Ballando con le Stelle ha speso belle parole per la collegae ha fatto qualchezione sulla sua malattia Oggi pomeriggio, mercoledì 7 luglio 2021, si è tenuto presso la sede della Rai a Roma, il corteo funebre per, deceduta all’età di 78 anni a causa di una malattia. Tanti i volti noti dello spettacolo italiano, tra cui ancheche ha rilasciato delle dichiarazioni al TG1 sulla collega scomparsa. La presentatrice ha raccontato di aver contattato telefonicamentelo scorso ...

