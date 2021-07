Libia, Di Maio “Ancora ostacoli per le elezioni” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Libia “molti sono Ancora gli ostacoli verso la piena stabilizzazione. Rimane incerto l’effettivo svolgimento delle elezioni a fine anno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione davanti alle Commissioni riuniteEsteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazionedell’Italia alle missioni internazionali.“La visita del Presidente Draghi in Libia lo scorso aprile e quelle in Italia del presidente Dabaiba e del presidente e al-Menfi sono la testimonianza dell’accresciuto impegno italiano. Io stesso sono stato più volte a Tripoli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In“molti sonogliverso la piena stabilizzazione. Rimane incerto l’effettivo svolgimento dellea fine anno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diin audizione davanti alle Commissioni riuniteEsteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazionedell’Italia alle missioni internazionali.“La visita del Presidente Draghi inlo scorso aprile e quelle in Italia del presidente Dabaiba e del presidente e al-Menfi sono la testimonianza dell’accresciuto impegno italiano. Io stesso sono stato più volte a Tripoli ...

