Lagostina compie 120 anni e punta a raddoppiare produzione

(Di mercoledì 7 luglio 2021), la storica azienda piemontese di pentole in acciaio e pentole a pressione, festeggia 120con un obiettivo ambizioso:quest'anno ladi pentole in acciaio dai 400.

Negli anni '60ha realizzato la prima pentola a pressione italiana, diventata celebre grazie alla campagna Carosello con "La Linea" di Osvaldo Cavandoli. Da allora l'azienda ha prodotto ...Parte oggi, 17 maggio, la nuova campagna video di Ingenio , la linea di pentole con manico amovibile firmata, che quest'anno120 anni di attività. Gli spot avranno come testimonial lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo , che rappresenta al meglio il connubio tra innovazione e tradizione ...TORINO, 07 LUG - Lagostina, la storica azienda piemontese di pentole in acciaio e pentole a pressione, festeggia 120 anni con un obiettivo ambizioso: raddoppiare quest'anno la produzione di pentole in ...Invece, per l’omaggio alla Lagostina nei centoventi anni dalla fondazione ... È morto a Londra il 2 luglio, a novantaquattro anni compiuti (era nato il 13 febbraio 1927). Si chiamava Richard Harlow. È ...