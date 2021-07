La Figc da l’ok al Trust: confermata iscrizione in serie A (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Consiglio della Figc ha approvato la seconda versione del Trust della SALERNITANA, che quindi ha risolto la questione della multiproprieta’ e ha i requisiti necessari per iscriversi alla serie A 23 anni dopo l’ultima volta. I consiglieri presenti hanno votato tutti a favore, tranne Mauro Balata (presidente Lega serie B) che si e’ astenuto. Rispettate quindi le condizioni poste la scorsa settimana dalla Figc in una lettera di 7 pagine: la Covisoc ha inviato questa mattina un parere positivo sulla proposta finanziaria che viene ritenuta “credibile e coerente” Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Consiglio dellaha approvato la seconda versione deldella SALERNITANA, che quindi ha risolto la questione della multiproprieta’ e ha i requisiti necessari per iscriversi allaA 23 anni dopo l’ultima volta. I consiglieri presenti hanno votato tutti a favore, tranne Mauro Balata (presidente LegaB) che si e’ astenuto. Rispettate quindi le condizioni poste la scorsa settimana dallain una lettera di 7 pagine: la Covisoc ha inviato questa mattina un parere positivo sulla proposta finanziaria che viene ritenuta “credibile e coerente” Consiglia

