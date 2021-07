Inghilterra-Danimarca, programma e telecronisti Sky e Rai semifinale Euro 2020 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport e la Rai di Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale di Euro 2020. A Wembley i padroni di casa inglesi se la vedranno contro i danesi che hanno stupito tutti sbaragliando la concorrenza, anche se con un tabellone decisamente agevole e dopo aver perso le prime due nel girone. Ma i Tre Leoni vogliono la finale. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 7 luglio. Inghilterra-Danimarca sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani e su Rai Uno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ile isu Sky Sport e la Rai di, secondadi. A Wembley i padroni di casa inglesi se la vedranno contro i danesi che hanno stupito tutti sbaragliando la concorrenza, anche se con un tabellone decisamente agevole e dopo aver perso le prime due nel girone. Ma i Tre Leoni vogliono la finale. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 7 luglio.sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani e su Rai Uno ...

Advertising

SkySport : ?????????????? LA CARICA DEI TIFOSI INGLESI ?? @DiMarzio ? ??? INGHILTERRA ?? DANIMARCA ?? Euro 2020 - Semifinale ? Alle 21:00… - tg2rai : #EURO2020 , continua il sogno azzurro: dopo una partita sofferta l'#Italia batte la #Spagna ai rigori e strappa il… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - jinstellina : RT @mocciosvs: ????????????????????????????????????????????????????????????????????Adesso ???? concentriamoci ????sulla ???????? partita Inghilterra ???????? vs DANIMARCA ???????? restando… - la_nagli : RT @mocciosvs: ????????????????????????????????????????????????????????????????????Adesso ???? concentriamoci ????sulla ???????? partita Inghilterra ???????? vs DANIMARCA ???????? restando… -