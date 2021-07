Il figlio di Messner | “Non mi ha invitato al suo matrimonio | non è un padre come gli altri”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Simon e Reinholdma con un rapporto da sempre difficile. Lavorano insieme ma Reinholdè il boss, non è il genitore che suoavrebbe voluto, suonon l’ha nemmenoal suo recente, il terzo. Di questo Simon continua a soffrire ma ammette che non gli va giù che la nuova moglie di suoabbia la stessa età di sua sorella. Un rapporto rigido e da sempre distante e al Corriere della Sera Simon confida che chiama ilper nome. Non è stato facile crescere ...

Simon, il figlio di Reinhold, si è confidato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tanti i retroscena che il figlio del re degli ottomila metri ha svelato al pubblico. Da come è nato il ...simon2 Silvia M. C. Senette per www.corrieredelveneto.corriere.it Schivo, riservato, di una gentilezza rara. Simon Messner, trentenne del 'Re degli Ottomila', è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto ..."La nostra non è mai stata una relazione padre-figlio, lui non è un genitore come gli altri. Mi fa soffrire, ma lui è il boss, da sempre". Non è mai andato in montagna con suo padre, ha vissuto da sol ...