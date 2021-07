Grillo - Conte, dialogo riannodato. Resta nodo su tutti: chi dà linea politica? (Di mercoledì 7 luglio 2021) questo uno dei primi risultati del lavoro di mediazione degli ultimi giorni da parte del comitato dei 7 saggi chiamato a ricomporre la spaccatura sul nuovo statuto. Obiettivo: arrivare alla votazione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021) questo uno dei primi risultati del lavoro di mediazione degli ultimi giorni da parte del comitato dei 7 saggi chiamato a ricomporre la spaccatura sul nuovo statuto. Obiettivo: arrivare alla votazione ...

Advertising

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - AnnalisaChirico : Dovevano moralizzare la politica, oggi sn divisi tra un comico e un avvocaticchio che si crede DeGaulle. Alla Camer… - meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - consuelocamb : RT @claudiodamico72: Non possiamo più tollerare il sostegno a questo Governo di ladri e delinquenti, il M5S acceleri con la revisione del p… - rotre54 : #prescrizione #Dimaio #M5s #riformagiustizia #Cartabia #lariachetirala7 #lariachetira #Bonafede #Conte #9luglio… -