Giustizia | Salvini | ' ddl Zan e ius soli mettono a rischio governo | no i referendum' **

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "La campagna referendaria mette ail? E' il contrario, chi insiste sul ddl Zan mette ail, chi insiste sullo iusmette ail, chi raccoglie le firme per la giustizia, invece, rafforza il, perché i temi deinon sono al centro del progetto di riforma della giustizia in Parlamento". Così Matteo, ospite dell'Aria che tira, su La7 sul tema deiLega-radicali.

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia Salvini

... il rapporto con il Governo Draghi e con l'Europa, referendum e riforma della, elezioni ... tra gli altri, Silvio Berlusconi in collegamento, Matteoe Antonio Tajani.... una è stata avanzata dai Gruppi Lega -Premier - Partito Sardo d'Azione e Forza Italia ... nel mese di aprile, dopo innumerevoli richieste, in Commissione, dove io mi trovavo perché ...Roma, 7 lug. “L'unità del centrodestra, partito unico o federazione, le Amministrative, il rapporto con il Governo Draghi e con l'Europa, referendum e riforma d ...07 luglio, 12:51 Italia Ddl Zan, Salvini: "Letta rischia di far saltare tutto, ascolti il Santo Padre" "Sulla riforma della giustizia non ho visto nessun testo, vorrei leggerla" ...