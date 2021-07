È morto Carlos Reutemann

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La F1 perde una delle sue leggende. Poche ore fa , ex vice campione del mondo con lunghi trascorsi anche in Ferrari. L’argentino stava lottando contro un tumore al fegato dal 2017, ma le sue condizioni sembravano essere stabili. Tuttavia, nei mesi scorsi è stato ricoverato in terapia intensiva, a Rosario, per un’emorragia intestinale. Dopo 17 giorni di degenza, era rientrato a casa, e sembrava aver superato anche questa. Ma nei giorni scorsi è dovuto tornare in ospedale, per un aggravarsi del suo stato di salute.aveva 79 anni. Il nostro cordoglio ai familiari ed agli amici di “Lole”, il quale ha scritto pagine indimenticabili nella storia della ...