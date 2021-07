Chiellini e Jordi Alba | siparietto in Italia-Spagna | “Mentiroso | mentiroso”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua a far discutere e sorridere iltra i due capitani di, che ha visto protagonisti. I due, infatti, si sono resi protagonisti di un simpatico battibecco prima dei calci di rigore, che hanno poi visto gli azzurri trionfare e volare in finale.Al 120? i due si sono avvicinati a Brych, arbitro della semifinale. Solito sorteggio con testa o croce, esce testa e si calcia sotto la curvana, ma non per ...

Alba: "Bugiardo!". La scena prima dei rigori "Gli ho fatto i complimenti - ha ammesso Bonucci - perché da quando c'è Mancini non avevamo mai trovato una squadra che ci mettesse così ...Dache dà un picchio aAlba e si piglia un bel 7 agli Alvin & The Chipmunks (Barella, Insigne e Verratti). Immobile ha corso con un frigorifero sulle spalle, al Mancio invece l'hanno ...I due capitani chiamati dall'arbitro Brych al termine dei tempi supplementari per il lancio della monetina per decretare la porta nella quale sarebbero stati calciati i rigori ...Inevitabile parlare anche della qualificazione in finale dell’Italia, che ha superato la Spagna ai calci di rigore con tanto di battuta su Chiellini: “Perché rideva con Jordi Alba? Perché sapeva di ...