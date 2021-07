Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine giugno a 75,7 miliardi, di cui 51,3 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. positiva nel semestre l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nel primo semestre del 2021 il Gruppo e le sue ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoha registrato nel mese diunadi risparmio gestitoper oltre 1, raggiungendo così oltre 12 miliardi ditotale da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a finea 75,7 miliardi, di cui 51,3 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.nel semestre l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nel primo semestre del 2021 il Gruppo e le sue ...

Advertising

DividendProfit : Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo - DividendProfit : Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo - DividendProfit : Azimut: a giugno raccolta netta per 1 miliardo, superati i 12 mld nel 1° semestre 2021 - bluerating_com : Azimut, raccolta netta a 12 mld di euro nel primo semestre -

Ultime Notizie dalla rete : Azimut raccolta Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno. Il totale ...

Azimut, raccolta netta di risparmio gestito a giugno positiva per 1 mld Il Gruppo Azimut ha registrato a giugno 2021 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno. Il totale delle ...

Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo Borsa Italiana Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo (Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi di raccolta netta ...

Azimut: 1 mld raccolta netta giugno, 12 mld da inizio anno (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2021 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo di euro (a maggio era ...

Il Gruppoha registrato nel mese di giugno unanetta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi dinetta totale da inizio anno. Il totale ...Il Gruppoha registrato a giugno 2021 unanetta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi dinetta totale da inizio anno. Il totale delle ...(Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi di raccolta netta ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2021 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo di euro (a maggio era ...