Autostrada A24 demolizione spettacolare viadotto Fornaca

L'Aquila - Una sequenza di suoni di corno e una serie di detonazioni hanno interrotto il silenzio prima dell'alba all'imbocco della Conca aquilana, nel territorio di Lucoli. Esplosioni delle microcariche che hanno consentito l'abbattimento controllato di una parte del viadotto Fornaca sulla Autostrada A24, in direzione L'Aquila. Un intervento chirurgico che ha cancellato metà viadotto dal paesaggio in pochi secondi, permettendo di riaprire l'Autostrada alla circolazione già dalle 7 di questa mattina, in piena sicurezza, in entrambe le direzioni sulla carreggiata opposta.

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada A24 Abruzzo, microcariche di esplosivo per abbattere parte del viadotto in autostrada Autostrada dei Parchi ha annunciato che questa mattina verrà fatto brillare con esplosivo definito ... Infine in A24 chiusura notturna del Traforo dalle 22 alle 6 del 7 luglio, carreggiata ovest con ...

Traffico Roma del 06 - 07 - 2021 ore 18:00 Luceverde Roma L'hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio è stata riaperta al transito in autostrada A24 roma - l'aquila - teramo allungo bloccata a causa di un grave incidente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione dell'Aquila sta per essere ultimato il recupero dei veicoli ...

FOTO | Una spettacolare esplosione dà il via alla ricostruzione antisismica del viadotto Fornaca sulla A24 L’AQUILA – Una sequenza di suoni di corno e una serie di detonazioni hanno interrotto il silenzio prima dell’alba all’imbocco della Conca aquilana, nel territorio di Lucoli. Esplosioni delle microcari ...

