A New York la sedia a rotelle si noleggia con un'app (Di mercoledì 7 luglio 2021) A breve partirà il test per richiedere con lo smartphone il mezzo on demand per muoversi in città A breve parte il test di Bird e Scootaround per richiedere un mezzo on demand per muoversi in città. È lo sharing per disabili

