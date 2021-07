Uomini e Donne - La scelta torna in tv: ecco la data (Di martedì 6 luglio 2021) Uomini e Donne La scelta torna ad allietare le serate degli italiani. Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche, riportando sullo schermo le storie 'mariane' che più hanno emozionato i fan. Quali sono i percorsi che rivedremo in tv? Uomini e Donne La scelta: ecco quando andrà in onda Le prime serate estive di Mediaset saranno all'insegna delle repliche. Oltre a Gerry Scotti e Michelle Hunzicher, che occuperanno il sabato sera, ci sarà anche Maria De Filippi. Il Biscione, a partire da mercoledì 14 luglio 2021, manderà in onda ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 luglio 2021)Laad allietare le serate degli italiani. Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche, riportando sullo schermo le storie 'mariane' che più hanno emozionato i fan. Quali sono i percorsi che rivedremo in tv?Laquando andrà in onda Le prime serate estive di Mediaset saranno all'insegna delle repliche. Oltre a Gerry Scotti e Michelle Hunzicher, che occuperanno il sabato sera, ci sarà anche Maria De Filippi. Il Biscione, a partire da mercoledì 14 luglio 2021, manderà in onda ...

