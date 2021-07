Uomini e Donne: ex noto corteggiatore dona rene alla sorella: il racconto (Di martedì 6 luglio 2021) Uomini e Donne noto ex corteggiatore del Trono Gay si rende protagonista di un gesto nobile e coraggioso per la sorella malata Pubblicato su 6 Luglio 2021 Un gesto a dir poco splendido. Alessandro d’Amico, ex corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne, ha rivelato via Instagram nelle scorse ore di essersi reso protagonista della più grande manifestazione d’affetto possibile nei confronti di una delle sue persone preferite al mondo. D’Amico, che ha partecipato all’edizione 2018 della trasmissione di Maria de Filippi, ha infatti ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)exdel Trono Gay si rende protagonista di un gesto nobile e coraggioso per lamalata Pubblicato su 6 Luglio 2021 Un gesto a dir poco splendido. Alessandro d’Amico, exdel Trono gay di, ha rivelato via Instagram nelle scorse ore di essersi reso protagonista della più grande manifestazione d’affetto possibile nei confronti di una delle sue persone preferite al mondo. D’Amico, che ha partecipato all’edizione 2018 della trasmissione di Maria de Filippi, ha infatti ...

