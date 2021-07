Tragedia in mare: bimba di 12 anni scompare e viene ritrovata senza vita tra gli scogli (Di martedì 6 luglio 2021) I fatti a Vieste, tra Marina Piccola e l'Isola del Faro. La ragazzina era insieme a due cuginetti, salvati dai soccorritori mentre stavano nuotando in un tratto di mare agitato. Nonostante l'enorme ... Leggi su today (Di martedì 6 luglio 2021) I fatti a Vieste, tra Marina Piccola e l'Isola del Faro. La ragazzina era insieme a due cuginetti, salvati dai soccorritori mentre stavano nuotando in un tratto diagitato. Nonostante l'enorme ...

