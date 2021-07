Tokyo 2020, tiro a segno: programma, orari, calendario e tv di tutte le gare (Di martedì 6 luglio 2021) Cresce l’attesa in vista delle Olimpiadi 2020. E cresce l’attesa anche per il tiro a segno, tra le discipline più attese. Di seguito il calendario completo con le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming delle gare. Gli eventi potranno essere seguiti su Eurosport e la Rai, che detengono i diritti tv in Italia. Di seguito invece la programmazione completa. SABATO 24 LUGLIO Ore 1:30 – tiro A segno carabina femminile 10 metri (qualificazioni) Ore 3:45 – tiro A segno carabina femminile 10 ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Cresce l’attesa in vista delle Olimpiadi. E cresce l’attesa anche per il, tra le discipline più attese. Di seguito ilcompleto con le date, glie le informazioni sulla diretta tv e streaming delle. Gli eventi potranno essere seguiti su Eurosport e la Rai, che detengono i diritti tv in Italia. Di seguito invece lazione completa. SABATO 24 LUGLIO Ore 1:30 –carabina femminile 10 metri (qualificazioni) Ore 3:45 –carabina femminile 10 ...

Advertising

Eurosport_IT : Tutto l'orgoglio e l'emozione del Capitano ???????? ?? - Eurosport_IT : ?? Brutte notizie per l'Italia: Larissa Iapichino deve rinunciare a Tokyo 2020 per infortunio La notizia:… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 SONO 12 I CONVOCATI PER L'ITALBASKET ALLE OLIMPIADI Presente Gallinari, escluso Abass #SkySport #Tokyo20… - fabridal : #federvolley Tokyo 2020, beach volley: sorteggiate a Mosca le pool delle Olimpiadi - PianetaBasketIT : Tokyo 2020 - Italbasket, c'è Gallinari tra i 12 Azzurri per i Giochi Olimpici -