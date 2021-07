Richard Donner, è morto a 91 anni il creatore dei “Goonies” (Di martedì 6 luglio 2021) Richard Donner si è spento all’età di 91 anni, il 5 Luglio. A dare la notizia della scomparsa del regista, sono stati la moglie, anch’essa produttrice, Lauren Schuler Donner e il suo manager. Regista e produttore di film cult, per oltre mezzo secolo protagonista della storia del cinema americano, era conosciuto soprattutto per i “Goonies“, “Ladyhawke” e il primo “Superman“. Lutto nel mondo del Cinema americano e non solo. SI è spento a 91 anni il produttore e regista Richard Donner. Ha diretto alcuni film diventati cult nel mondo, tra tutti “I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021)si è spento all’età di 91, il 5 Luglio. A dare la notizia della scomparsa del regista, sono stati la moglie, anch’essa produttrice, Lauren Schulere il suo manager. Regista e produttore di film cult, per oltre mezzo secolo protagonista della storia del cinema americano, era conosciuto soprattutto per i ““, “Ladyhawke” e il primo “Superman“. Lutto nel mondo del Cinema americano e non solo. SI è spento a 91il produttore e regista. Ha diretto alcuni film diventati cult nel mondo, tra tutti “I ...

