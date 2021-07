Petrolio prosegue rally in scia flop vertice Opec+

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Nuovo fallimento per l’Opec che fa naufragare il, mandando alle stelle le quotazioni del greggio. Ilsi è riaggiornato a data da destinarsi a causa delle rimostranze degli Emirati Arabi in merito alla baseline, cioè alla base produttiva su cui viene calcolata la quota, ed alla proposta di mantenere i tagli sino a tutto il 2022. Il prezzo di un barile di greggio, a causa di questi sviluppi, è volato sullen piazze internazionali delle materie prime: il Brent è balzato a 77,42 dollari al barile, in aumento dello 0,34%, mentre il light crude americano è salito fino a 76,67 dollari, in crescita dello 0,47%. In aumento anche il ...

