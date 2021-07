Michele Merlo, il ricordo della fidanzata Luna a un mese dalla morte (Di martedì 6 luglio 2021) Luna, la fidanzata di Michele Merlo ricorda l’ex allievo di Amici in una storia di Instagram: “Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale”. Oggi è esattamente un mese dalla morte di Michele Merlo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Infatti la scorsa domenica 6 giugno proprio i genitori del ragazzo annunciavano la scomparsa del figlio, morto a soli 28 anni dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia cerebrale risultata fatale. Ad unirsi ai tanti ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021), ladiricorda l’ex allievo di Amici in una storia di Instagram: “Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale”. Oggi è esattamente undi, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Infatti la scorsa domenica 6 giugno proprio i genitori del ragazzo annunciavano la scomparsa del figlio, morto a soli 28 anni dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia cerebrale risultata fatale. Ad unirsi ai tanti ...

