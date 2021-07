La Ue ci bacchetta per i fattacci di S. Maria Capua a Vetere! (Di martedì 6 luglio 2021) “Comprendiamo che l’incidente” nelle carceri di Santa Maria Capua a Vetere “è oggetto di un’indagine nazionale sulla quale la Commissione non può commentare. La gestione delle carceri è di competenza nazionale e la Commissione si aspetta un’indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti”. Così si è espresso Christian Wiegand, il portavoce dell’Esecutivo Leggi su freeskipper (Di martedì 6 luglio 2021) “Comprendiamo che l’incidente” nelle carceri di Santaa Vetere “è oggetto di un’indagine nazionale sulla quale la Commissione non può commentare. La gestione delle carceri è di competenza nazionale e la Commissione si aspetta un’indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti”. Così si è espresso Christian Wiegand, il portavoce dell’Esecutivo

Ultime Notizie dalla rete : bacchetta per DDL ZAN E COLLE/ 'Letta nei guai, ora M5s pensa a un patto con la Meloni' Stefano Bonaccini bacchetta Pd/ "Linea 'Conte o morte' un grave errore. Su Letta..." Non solo: la ...dem apprende da Repubblica che Renzi è pronto a trovare un accordo con il centrodestra per l'...

Martinelli nuovo direttore Anestesia Città Castello ...di Castello Luciano Bacchetta. Con l'occasione è stata inaugurata simbolicamente anche la nuova unità di terapia intensiva, denominata "Modulo Arcuri", voluta dall'ex Commissario straordinario per l'...

Tari, Vanzulli bacchetta l'Amministrazione “seduta” sui contributi statali ilSaronno Tari, Vanzulli bacchetta l’Amministrazione “seduta” sui contributi statali SARONNO – “Nel consiglio comunale del 30 giugno si sono portate le nuove tariffe Tari che sono più alte rispetto alle precedenti sia per il nuovo metodo di calcolo della Arera, che per un ...

Martinelli nuovo direttore Anestesia Città Castello Il dottor Stefano Martinelli è il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Città di Castello. (ANSA) ...

