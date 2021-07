Iva Zanicchi | il dramma non è ancora finito | “perdo i capelli e non posso più leggere”

Leggi su chedonna

(Di martedì 6 luglio 2021) Ivaracconta la sofferenza derivata dal Covid e dalle sue conseguenza apparentemente senza fine: perdita deie della vista in primis. Si parla sempre più delle pesantissime conseguenze conduci devono convivere, anche per lunghissimi mesi, i pazienti contagiati dal Covid-19. Quello che tutti conoscono oggi come long Covid si presenta come un insieme L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it