Inghilterra, l’annuncio sugli stadi: impianti pieni già dal 19 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) L’Inghilterra si prepara ad ospitare le semifinali di Euro 2021, non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus dovuti alle varianti. Le sfide si giocheranno comunque a Wembley. E dal 19 luglio sarà possibile riempire gli stadi in Inghilterra. E’ la proposta annunciata in conferenza stampa dal primo ministro inglese Boris Johnson, terminerà il distanziamento sociale così come l’uso obbligatorio delle mascherine. Non saranno più obbligatori i passaporti vaccinali, la decisione definitiva arriverà il 12 luglio. Sulla situazione si è espressa anche la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 luglio 2021) L’si prepara ad ospitare le semifinali di Euro 2021, non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus dovuti alle varianti. Le sfide si giocheranno comunque a Wembley. E dal 19sarà possibile riempire gliin. E’ la proposta annunciata in conferenza stampa dal primo ministro inglese Boris Johnson, terminerà il distanziamento sociale così come l’uso obbligatorio delle mascherine. Non saranno più obbligatori i passaporti vaccinali, la decisione definitiva arriverà il 12. Sulla situazione si è espressa anche la ...

Advertising

gilnar76 : Aurora Galli vola in Inghilterra: si aspetta solo l’annuncio dell’Everton #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Aurora Galli vola in Inghilterra: si aspetta solo l'annuncio dell'Everton - - STnews365 : C'è l'annuncio ufficiale: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Tottenham Il Tottenham ha ufficializzato l’… - STnews365 : C'è l'annuncio ufficiale: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Tottenham Il Tottenham ha ufficializzato l’… - TransferIta : A giorni (probabilmente dopo l'uscita dell'Inghilterra dall'europeo) l'annuncio di #Sancho al @ManUtd accordo per circa 90M -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra l’annuncio Inghilterra, l’annuncio sugli stadi: impianti pieni già dal 19 luglio CalcioWeb