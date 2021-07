Il ritorno di Alvaro Soler con Mañana feat Cali Y El Dandee all’insegna delle positive vibes

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 luglio 2021) Un anno e mezzo dopo Magia,torna con, in collaborazione conY El. Se con Magia ha totalizzato oltre 50 milioni di stream e raccontato un momento personale, conriporta in musica le sue vibrazioni. “Con me ci sono sempre, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”, le sue parole sul nuovo singolo già in radio e negli store digitali. Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album Magia, in uscita nei negozi e in ...