Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Giuseppe potrebbe avere un altro figlio, Roberto nel cast (Di martedì 6 luglio 2021) Continuano le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 e le varie anticipazioni delle nuove puntate, che vedremo in onda da settembre, rivelano che ci saranno molte novità e colpi di scena. Soprattutto ci saranno gli occhi puntati su Giuseppe Amato, che sarà uno dei protagonisti indiscussi di questa nuovissima stagione, sarà complice sicuramente il segreto che tiene in serbo e che riguarda in parte anche la sua famiglia. Ma ci sarà sicuramente spazio anche a dei nuovi ritorni, come ad esempio: Roberto Landi, che farà ritorno a Milano dopo cinque anni. Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 luglio 2021) Continuano le riprese de Il6 e le varie anticipazioninuove puntate, che vedremo in onda da settembre, rivelano che ci saranno molte novità e colpi di scena. Soprattutto ci saranno gli occhi puntati suAmato, che sarà uno dei protagonisti indiscussi di questa nuovissima stagione, sarà complice sicuramente il segreto che tiene in serbo e che riguarda in parte anche la sua famiglia. Ma ci sarà sicuramente spazio anche a dei nuovi ritorni, come ad esempio:Landi, che farà ritorno a Milano dopo cinque anni. Il...

Advertising

HE4DLINER93 : comunque ascoltate dahlia delle gidle per andare in paradiso gratis - CHlKOORITA : la seconda il 90% delle volte ...... infatti quando capita la terza mi sento tipo in paradiso - fe_de15 : Un anno fa Caro Maestro ci lasciavi e oggi, che è anche la Giornata Mondiale del Bacio, voglio ricordarti così. Con… - rlyehsong : sta cosa che una self insert fic è responsabile della visione di inferno purgatorio e paradiso E responsabile delle… - DomaniGiornale : Berlino paradiso delle #criptovalute. Se in altri paesi, come l’Italia, l’accesso alle monete virtuali è spesso ost… -