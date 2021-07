Il Comune di San Gimignano (SI) seleziona due educatori di asilo nido. Domande entro il 21 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' nel profilo professionale di educatore asilo nido, categoria C - C.C.N.L. Comparto funzioni locali, di cui una a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed una part-time 91,67% - trentatre' ore settimanali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Ildi Sanha indetto una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' nel profilo professionale di educatore, categoria C - C.C.N.L. Comparto funzioni locali, di cui una a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed una part-time 91,67% - trentatre' ore settimanali. L'articolo .

