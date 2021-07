GP d’Australia, cancellati gli appuntamenti di Formula 1 e MotoGP (Di martedì 6 luglio 2021) Niente Formula 1 e MotoGP in Australia. A causa delle restrizioni per il Covid, sono stati cancellati i due GP previsti a ottobre e novembre Sia la Formula 1 che la MotoGP sono arrivate più o meno a metà stagione, con Verstappen e Quartararo saldamente al comando delle rispettive classifiche. Arrivano, però, importanti novità per quanto riguarda i calendari delle due corse a motori. Infatti, sia la Formula 1 che la MotoGP hanno deciso di cancellare, almeno per questa stagione, al GP d’Australia, sui circuiti di Melbourne e Phillip Island. Il motivo ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) Niente1 ein Australia. A causa delle restrizioni per il Covid, sono statii due GP previsti a ottobre e novembre Sia la1 che lasono arrivate più o meno a metà stagione, con Verstappen e Quartararo saldamente al comando delle rispettive classifiche. Arrivano, però, importanti novità per quanto riguarda i calendari delle due corse a motori. Infatti, sia la1 che lahanno deciso di cancellare, almeno per questa stagione, al GP, sui circuiti di Melbourne e Phillip Island. Il motivo ...

