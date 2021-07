FABIO FAZIO E L’INSEGNAMENTO DELLA CARRÀ: “LE COSE CHE CONTANO PER DAVVERO…” (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella CARRÀ è stata l’inizio di FABIO FAZIO. A Pronto, Raffaella?, il leggendario programma che fermava l’Italia a mezzogiorno, esordiva un giovane imitatore che sarebbe diventato uno dei volti più popolari DELLA tv italiana. Un affetto, una reverenza e una stima tra FABIO e Raffaella che andava ben oltre le telecamere e la liturgia del piccolo schermo. Su La Stampa, il conduttore di Che Tempo Che Fa celebra e ricorda la CARRÀ. Ciao mia regina del sabato sera, sei stata una magnifica parte DELLA vita di tutti noi. Raffaella CARRÀ era il sabato sera. ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaellaè stata l’inizio di. A Pronto, Raffaella?, il leggendario programma che fermava l’Italia a mezzogiorno, esordiva un giovane imitatore che sarebbe diventato uno dei volti più popolaritv italiana. Un affetto, una reverenza e una stima trae Raffaella che andava ben oltre le telecamere e la liturgia del piccolo schermo. Su La Stampa, il conduttore di Che Tempo Che Fa celebra e ricorda la. Ciao mia regina del sabato sera, sei stata una magnifica partevita di tutti noi. Raffaellaera il sabato sera. ...

