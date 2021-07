'Evitare messaggi che tranquillizzano troppo o edulcorano la realtà' 'Tampone negativo per accedere in sicurezza nei locali non basta''Non dismettere le mascherine e ricordarsi il distanziamento''Evitare messaggi che tranquillizzano troppo o edulcorano la realtà' 'Tampone negativo per accedere in sicurezza nei locali non basta''Non dismettere le mascherine e ricordarsi il distanziamento' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "La stima dell'attuale trend di trasmissione consente di prevedere che, nel mese di agosto, oltre l'80% delle nuove infezioni" da Sars-CoV-2 "sarà sostenuto dalla variante Delta. Da queste semplici premesse scaturisce un decalogo comportamentale le cui regole, piaccia o no, dovrebbero non essere disattese nell'interesse del singolo e della collettività nella quale egli è incluso". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzate. Ecco il decalogo di Minelli: 1) "Ancora oggi le misure di prevenzione anti-Covid non possono, né devono affievolirsi fino a perdersi nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "La stima dell'attuale trend di trasmissione consente di prevedere che, nel mese di agosto, oltre l'80% delle nuove infezioni" da Sars-CoV-2 "sarà sostenuto dalla variante Delta. Da queste semplici premesse scaturisce un decalogo comportamentale le cui regole, piaccia o no, dovrebbero non essere disattese nell'interesse del singolo e della collettività nella quale egli è incluso". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzate. Ecco il decalogo di Minelli: 1) "Ancora oggi le misure di prevenzione anti-Covid non possono, né devono affievolirsi fino a perdersi nella ...

