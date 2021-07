Ddl Zan, Chiara Ferragni sbotta contro la classe politica e Matteo Renzi chiede un confronto: interviene Fedez (Di martedì 6 luglio 2021) Botta e risposta tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi sui social nel giorno più infuocato legato al Ddl Zan. Proprio oggi, infatti, in Senato si voterà la calendarizzazione del Ddl Zan per la prossima settimana. Tuttavia un risvolto dell’ultimo minuto potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Se in un primo momento le proteste della Lega e del Vaticano (e non solo) erano stata contrastate sia dal Movimento 5 Stelle sia dal PD, pare che adesso abbiano trovato un appoggio anche nel partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Renzi infatti avrebbe chiesto delle modifiche, ... Leggi su trashblog (Di martedì 6 luglio 2021) Botta e risposta trasui social nel giorno più infuocato legato al Ddl Zan. Proprio oggi, infatti, in Senato si voterà la calendarizzazione del Ddl Zan per la prossima settimana. Tuttavia un risvolto dell’ultimo minuto potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Se in un primo momento le proteste della Lega e del Vaticano (e non solo) erano stata contrastate sia dal Movimento 5 Stelle sia dal PD, pare che adesso abbiano trovato un appoggio anche nel partito di, Italia Viva.infatti avrebbe chiesto delle modifiche, ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - kurisumakises : fascisti e neoliberali che si mettono d'accordo per affossare il ddl zan - cvrpenoctem : Ogni volta che parlano del ddl Zan in tv sono costretta ad andarmene per evitare i commenti omotransfobici di mio p… -