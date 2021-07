Crimesight | il provato della closed beta – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 6 luglio 2021) Abbiamo dato uno sguardo più da vicino a, l’investigativo PvP di Konami: ecco le nostre prime impressioni dal.. Del tutto a sorpresa, Konami ha annunciato meno di due settimane fa: si tratta di un videogioco investigativo PvP nel quale si prenderanno rispettivamente le parti di Sherlock Holmes e la sua famigerata nemesi Moriarty in uno scontro all’ultima deduzione per prevenire, o perpetrare, crimini. Unadisponibile dal 25 giugno all’11 luglio ci ha permesso di immergerci in ...

Tutti i dettagli su Crimesight, il gioco Konami in stile anime ispirato ad Among Us e in arrivo esclusivamente su PC.