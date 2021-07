Covid, Speranza: “Variante Delta sarà prevalente in Europa e in Italia” (Di martedì 6 luglio 2021) “La Variante Delta del Covid sarà prevalente in Europa e Italia tra qualche settimana. E’ necessario essere più attenti a continuare il tracciamento e a rispettare le regole”. A lanciare il monito è il ministro della Salute Roberto Speranza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) “Ladelintra qualche settimana. E’ necessario essere più attenti a continuare il tracciamento e a rispettare le regole”. A lanciare il monito è il ministro della Salute Roberto. L'articolo proviene daSera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanita… - Adnkronos : Speranza: 'Non è finita, con #varianti contagio anche con tante vaccinazioni'. #Covid. - TgLa7 : ++ #Covid, #Speranza: Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti ++ Situazione positiva per #vaccini, ma epidemia non chiusa - DavideParravic1 : @Corriere Noi tra cts, ricciardi e speranza non arriveremo mai all'apertura totale come in uk. Rallegratevi giornalisti e covid supporter - GHERARDIMAURO1 : Covid, Speranza: 'Variante Delta sarà prevalente in Europa e in Italia' -