Coronavirus, record di casi nel Regno Unito: 28.770 in 24 ore, mai così tanti da gennaio (Di martedì 6 luglio 2021) Nel Regno Unito si registra un nuovo picco di contagi e risale anche il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.700 nuovi casi, il numero più altro da gennaio, su quasi su quasi 1,2 milioni di tamponi e 37 morti, mai così tanti da aprile. In aumento, ma in proporzione per ora nettamente inferiore grazie all’effetto delle vaccinazioni, pure il totale dei ricoveri negli ospedali, tornato oltre quota 2.200. I vaccini somministrati si avvicinano intanto a 80 milioni di dosi, con oltre il 64,3% degli over 18 interamente immunizzati e l’86,2% coperti da una dose. Il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Nelsi registra un nuovo picco di contagi e risale anche il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.700 nuovi, il numero più altro da, su quasi su quasi 1,2 milioni di tamponi e 37 morti, maida aprile. In aumento, ma in proporzione per ora nettamente inferiore grazie all’effetto delle vaccinazioni, pure il totale dei ricoveri negli ospedali, tornato oltre quota 2.200. I vaccini somministrati si avvicinano intanto a 80 milioni di dosi, con oltre il 64,3% degli over 18 interamente immunizzati e l’86,2% coperti da una dose. Il nuovo ...

Advertising

sequana59 : RT @GiancarloDeRisi: Covid, record di nuovi casi in Africa. E noi spalanchiamo i porti agli africani dei barconi. Assurdo. È là che colpisc… - Max_Tacconi : RT @GiancarloDeRisi: Covid, record di nuovi casi in Africa. E noi spalanchiamo i porti agli africani dei barconi. Assurdo. È là che colpisc… - Peppezappulla : RT @GiancarloDeRisi: Covid, record di nuovi casi in Africa. E noi spalanchiamo i porti agli africani dei barconi. Assurdo. È là che colpisc… - Alessandro6114 : RT @GiancarloDeRisi: Covid, record di nuovi casi in Africa. E noi spalanchiamo i porti agli africani dei barconi. Assurdo. È là che colpisc… - PaoloCaminiti1 : RT @GiancarloDeRisi: Covid, record di nuovi casi in Africa. E noi spalanchiamo i porti agli africani dei barconi. Assurdo. È là che colpisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Covid, nuovo record in Russia, 737 morti in 24 ore La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 737 morti per coronavirus. Si tratta di un nuovo record negativo, per la prima volta oltre quota settecento. Lo riporta il centro di crisi per la lotta al virus. L'addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov, ...

Giornata mondiale del bacio 2021/ Record in Thailandia: labbra incollate per 58 ore ... infatti, dopo l'arrivo della pandemia di Coronavirus nel nostro Paese, il contatto con le altre ... giorno in cui una coppia thailandese, nel corso di una competizione, stabilì il record per il bacio ...

Coronavirus ultime notizie. Nuovo picco oltre 28.700 casi in Gb, 37 i morti Il Sole 24 ORE Viaggi, la Russia permette l’ingresso agli italiani: le regole da seguire prima della partenza Dal tampone all’isolamento fiduciario al rientro in Italia: ecco come si torna a viaggiare in Russia al tempo del Covid ...

Covid, nuovo record in Russia, 737 morti in 24 ore La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 737 morti per coronavirus. Si tratta di un nuovo record negativo, per la prima volta oltre quota settecento. Lo riporta il centro di crisi per la lotta al v ...

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 737 morti per. Si tratta di un nuovonegativo, per la prima volta oltre quota settecento. Lo riporta il centro di crisi per la lotta al virus. L'addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov, ...... infatti, dopo l'arrivo della pandemia dinel nostro Paese, il contatto con le altre ... giorno in cui una coppia thailandese, nel corso di una competizione, stabilì ilper il bacio ...Dal tampone all’isolamento fiduciario al rientro in Italia: ecco come si torna a viaggiare in Russia al tempo del Covid ...La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 737 morti per coronavirus. Si tratta di un nuovo record negativo, per la prima volta oltre quota settecento. Lo riporta il centro di crisi per la lotta al v ...