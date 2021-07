Chi è il killer di Chiara Gualzetti e cosa vuol dire che è un narcisista maligno (Di martedì 6 luglio 2021) . L’assassino di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a coltellate nel Bolognese la scorsa settimana non può scomodare alcun tipo di alibi. Nessuna patologia psichiatrica, soltanto smodato narcisismo, mancanza di empatia e crudeltà umana. Ecco chi il killer della ragazza e perché il suo profilo è quello che si difinisce del “narcisista maligno”. Il ragazzo che ha ucciso Chiara Gualzetti a Monteveglio è minorenne e la legge lo tutela con la pretesa dell’anonimato. Ma, poiché non è possibile scrivere di crudeltà umana in modo gentile, non lo chiameremo amico. Al contrario, lo ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 luglio 2021) . L’assassino di, la 15enne uccisa a coltellate nel Bolognese la scorsa settimana non può scomodare alcun tipo di alibi. Nessuna patologia psichiatrica, soltanto smodato narcisismo, mancanza di empatia e crudeltà umana. Ecco chi ildella ragazza e perché il suo profilo è quello che si difinisce del “”. Il ragazzo che ha uccisoa Monteveglio è minorenne e la legge lo tutela con la pretesa dell’anonimato. Ma, poiché non è possibile scrivere di crudeltà umana in modo gentile, non lo chiameremo amico. Al contrario, lo ...

