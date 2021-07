(Di mercoledì 7 luglio 2021) Una. La Nazionale italiana dila spunta per 5-3 ai calci di rigore contro la Spagna, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 per effetto dei gol di Federico Chiesa e di Alvaro Morata. Proprio l’attaccante iberico della Juventus, poi, ha tradito le Furie Rosse con l’errore dal dischetto e la realizzazione di Jorginho ha regalato alla selezione dil’accesso all’atto conclusivo contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca il cui incontro si terrà domani. “La legge dei rigori è questa,. La Spagna è ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Penso che chi fa il mio mestiere debba essere sempre il più possibile distaccato e oggettivo, ma stasera, lasciatem… - sportli26181512 : Italia-Spagna, l'ultimo rigore di Jorginho con la telecronaca di Caressa e Bergomi. VIDEO: Roberto Mancini ha affid… - OA_Sport : #CALCIO Roberto Mancini: “Partita durissima, noi abbiamo saputo soffrire” - sportface2016 : #Euro2020, le parole del ct Roberto #Mancini al termine della semifinale #ItaliaSpagna - Roberto_1908 : Calcio di rigore lo batte morata -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roberto

Goal.com

Poi, come ilinsegna: il migliore sbaglia sempre il rigore. Ferran Torres 5 : parte largo a ... Luis Enrique 7,5 : gliel'ha incartata aMancini. Falso nueve, Morata a partita in corso: ...La Nazionale diMancini è per dieci - undicesimi la stessa che ha battuto venerdì sera il Belgio a Monaco. L'unica novità è Emerson , schierato da terzino sinistro al posto dell'infortunato ...Un rigore decisivo di Jorginho stende gli iberici al termine di una gara durissima. Gol di Chiesa e Morata nei tempi regolamentari. Gli errori di Locatelli, per noi, Olmo e Morata per le furie rosse d ...Roberto Mancini, artefice insieme a tutta la squadra dell’impresa azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazione poco dopo la fine dei calci di rigore. Ecco le sue parole: “Sapevamo che ci sarebbe stato ...