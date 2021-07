Aereo caduto in Russia: si è schiantato in mare con 28 persone a bordo (Di martedì 6 luglio 2021) caduto in Russia Aereo con 28 persone a bordo . I servizi di emergenza russi hanno confermato di aver individuato in mare, al largo della pensiola della Kamchatka , regione dell'estremo nord est del ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021)incon 28. I servizi di emergenza russi hanno confermato di aver individuato in, al largo della pensiola della Kamchatka , regione dell'estremo nord est del ...

Advertising

OperaFisista : Precipita in mare aereo diretto in Kamchatka con 28 persone a bordo - carlosd43454872 : RT @HuffPostItalia: Precipita in mare aereo diretto in Kamchatka con 28 persone a bordo - HuffPostItalia : Precipita in mare aereo diretto in Kamchatka con 28 persone a bordo - UL7RAVI0L3NCE : se non mi faccio viva é caduto l’aereo - bon1z : RT @lercionotizie: #ARTICOLO #Ustica, storico verdetto dopo 41 anni di indagini: “L’aereo è caduto” - LEGGI L'ARTICOLO di @GianniZoccheddu… -