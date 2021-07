Via libera al concordato di continuità per Cin e Moby. Collegamenti garantiti. I disastri di Onorato li paga anche lo Stato (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Tribunale di Milano ha ammesso Moby spa e Compagnia italiana navigazione, alias Tirrenia, al concordato in continuità, scongiurando così il fallimento del gruppo guidato da Vincenzo Onorato con oltre 5mila dipendenti. Ad un anno esatto dall’avvio della procedura per le due aziende principali della holding, entrambi i piani presentati hanno ottenuto il via libera dal collegio giudicante milanese presieduto da Alida Paluchowski. Grazie alla procedura sarà quindi assicurata la continuità aziendale con un progetto di ristrutturazione delle due società dai cui conti spariranno 486 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Tribunale di Milano ha ammessospa e Compagnia italiana navigazione, alias Tirrenia, alin, scongiurando così il fallimento del gruppo guidato da Vincenzocon oltre 5mila dipendenti. Ad un anno esatto dall’avvio della procedura per le due aziende principali della holding, entrambi i piani presentati hanno ottenuto il viadal collegio giudicante milanese presieduto da Alida Paluchowski. Grazie alla procedura sarà quindi assicurata laaziendale con un progetto di ristrutturazione delle due società dai cui conti spariranno 486 milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Pubblici Esercizi contro la violenza di genere ... che dimostra l'importanza e l'utilità dei corpi intermedi nella nostra società, prende il via ... Vera è un nome di donna, Vera è ognuna di noi, una donna libera e sicura di se che necessita protezione" ...

Regno Unito: Johnson prevede aumento dei casi di Covid e dei decessi con fine restrizioni Johnson ha tuttavia fatto presente che il via libera finale sarà dato in seguito alla revisione dei dati disponibili sui contagi il 12 luglio.

Moby e Cin, via libera del tribunale di Milano alla procedura concordataria The MediTelegraph Via libera da parte del Tribunale alla procedura di concordato per Moby Lo ha comunicato la compagnia in una nota chiarendo che il tribunale deve ancora decidere sulla richiesta di Cin. La decisione è stata presa da parte del Tribunale di Milano con decreto pubblicato in ...

Moby, via libera del tribunale di Milano alla procedura concordataria Lo si legge in una nota della compagnia in merito all'istanza presentata al tribunale che poco dopo si è pronunciato ugualmente su Tirrenia-Cin. "Moby s.p.a., dopo aver superato il periodo di emergenz ...

