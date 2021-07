Uomini e Donne: Samantha Curcio rivela di aver subito quattro interventi (Di lunedì 5 luglio 2021) Samantha Curcio è una delle ex troniste dell'ultima stagione di Uomini e Donne. La ragazza è uscita dal dating show di Canale 5 in compagnia di Alessio Ceniccola, suo attuale fidanzato. Grazie all'esperienza nel programma di casa Mediaset, la 30enne di Sapri ha ottenuto una grande visibilità sui social e sono molti coloro che la seguono soprattutto su Instagram. La Curcio questa mattina ha fatto una rivelazione ai propri follower spiegando di aver subito ben quattro interventi per via di alcuni problemi al seno. L'ex ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 luglio 2021)è una delle ex troniste dell'ultima stagione di. La ragazza è uscita dal dating show di Canale 5 in compagnia di Alessio Ceniccola, suo attuale fidanzato. Grazie all'esperienza nel programma di casa Mediaset, la 30enne di Sapri ha ottenuto una grande visibilità sui social e sono molti coloro che la seguono soprattutto su Instagram. Laquesta mattina ha fatto unazione ai propri follower spiegando dibenper via di alcuni problemi al seno. L'ex ...

