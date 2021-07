Un top di gamma con 2 schermi il OnePlus 9T Pro, le novità apportate (Di lunedì 5 luglio 2021) OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primo top di gamma nato sotto questa fusione. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il dispositivo è previsto per la seconda parte dell’anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio accanto alle 4 fotocamere, che resteranno al solito posto. Non sappiamo a cosa possa esattamente servire questo piccolo display posteriore, ma probabilmente lo scopo è quello di inquadrarsi meglio per lo scatto di selfie, o per la ricezione di notifiche importanti quando il dispositivo è capovolto (senza, quindi, la necessità di girarlo per poter prendere visione dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il9T Pro sarà il primo top dinato sotto questa fusione. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il dispositivo è previsto per la seconda parte dell’anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio accanto alle 4 fotocamere, che resteranno al solito posto. Non sappiamo a cosa possa esattamente servire questo piccolo display posteriore, ma probabilmente lo scopo è quello di inquadrarsi meglio per lo scatto di selfie, o per la ricezione di notifiche importanti quando il dispositivo è capovolto (senza, quindi, la necessità di girarlo per poter prendere visione dei ...

